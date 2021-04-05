Kahramanmaraş'ta iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Halil Gül (40) idaresindeki 46 BP 495 plakalı tır, Narlı Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Tugay Turgut'un (30) kullandığı 14 FM 028 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücülerden Gül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Turgut ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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