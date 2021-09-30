Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü - Haberler
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Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta define aramak için 10 metrelik kuyu kazan Fevzi Kuybu, kendi kazdığı kuyuda ölü bulundu. İtfaiye ekipleri, yaşlı adamın cansız bedenini 2 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kendi evinde define arayan Fevzi Kuybu, 10 metrelik kuyu kazdıktan sonra toprakları evinin diğer odalarına yığdı. Ancak Kuybu, henüz bilinmeyen bir nedenle kendi kazdığı kuyuda hayatını kaybetti. Kuybu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişiyle odalarına yığdı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

Fevzi Kuybu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü

Fevzi Kuybu'nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek. Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü
İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri
71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

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Haber: Yaşlı adam, define aramak için kazdığı kuyuya düşerek öldü - Haberler
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