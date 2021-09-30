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71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı evde define arayan 71 yaşındaki adamdan bir süre haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeriye girdi. Yaşlı adamın cansız bedeni 10 metrelik kuyuda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre Fevzi Kuybu (71), kendisine ait ve kimsenin yaşamadığı 3 katlı evinde define aramaya başladı. Farklı zamanlarda eve gelip giden yaşlı adam, kazdığı toprağı evin girişi ile odalarına yığdı.

EVİN KAPISINI KIRARAK İÇERİYE GİRDİLER

Fevzi Kuybu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evin kapısını kırarak içeri girdi. Yakınları, 10 metrelik kuyuda yaşlı adamı hareketsiz halde gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaşlı adamın cansız bedeni itfaiye ekiplerince, merdiven ve halat yardımıyla iki saatlik çalışmayla çıkarıldı. Fevzi Kuybu'nun cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra öğrenilecek. Define için kazılan ev güvenlik nedeniyle mühürlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu

71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu
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Haber: 71 yaşındaki adam, define aradığı evdeki 10 metrelik kuyu içinde ölü bulundu - Haberler
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