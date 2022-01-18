Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıcılık yapan Cuma Tat, kovanlarının yakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde arıcılık yapan Cuma Tat, kovanlarının yakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kızılcaoba Mahallesinde arıcılık yapan Tat'ın yakınları, arı kovanlarının olduğu bölgeden dumanların yükseldiğini görerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Tat, gazetecilere, itfaiyenin kısa sürede geldiğini ancak kovanları yanmaktan kurtaramadıklarını söyledi.

Kovanların mevsim itibarıyla boş olduğunu anlatan Tat, yaklaşık 150 kovanının bırakıldığı yerden toplanarak ateşe verildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

Kahramanmaraş'ta bir kişi arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Elbistan, Cuma, tat, Güncel, Haber

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