Kahramanmaraş'ta "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" sona erdi
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Kahramanmaraş'ta "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" sona erdi

21.11.2020 00:31 | Son Güncelleme: 21.11.2020 00:34
Kahramanmaraş'ta

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın ve şairin yetiştiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" tamamlandı.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazarın ve şairin yetiştiği Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen "1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 10 ülkeden yerli ile yabancı 100'e yakın edebiyatçının katıldığı etkinliğin kapanış programı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı program, Kovid-19'a yakalanan ve programa katılamayan Hayrettin Güngör ile Ankara'da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın mesajının okunmasıyla başladı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, şiir ve edebiyatın, duygu ve düşüncelerin yanı sıra yaşanmış olayların da söze dökülerek estetik şekilde ifade edilmesi olduğunu söyledi.

Edebiyatın önemine dikkati çeken Kılıç, "Kur'an'da Şuara suresi vardır. Şairler suresi demektir. Hadiste söz vardır ki şiir, hikmettir bazen sihir' buyuruyor. Şiir hikmettir, o sihirli sözde edebiyattır." dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vatan toprağındaki her evlat, davanın, sevdanın ve kavganın şiir olduğunu çok iyi bilir. Aynı zamanda, bu şehrin kahraman evlatları, tabiri caizse ölümün ağzına gelen adamlar, onlara şiiri edebiyatı anlatmak yerine onu okumak gerekir."

Konuşmaların ardından programın sunuculuğunu yapan sanatçı Bahadır Yenişehirli, Kahramanmaraşlı şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Organizasyon kapsamında 8 farklı dalda yapılan yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi. Program Yücel Arzen ve orkestrası konseriyle sona erdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hanifi Toktaş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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