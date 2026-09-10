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ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıyan tekneyi vurdu: 3 ölü

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ABD ordusu, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulundu.

Son günlerde uluslararası uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonlarına hız kazandıran ABD ordusu, bu kez Karayipler bölgesinde faaliyet gösteren narko-teröristleri hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Batı Yarımküre Müşterek Görev Gücü'nün Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenlediği belirtilerek, "Saldırıda 3 narko-terörist öldürülmüştür" denildi.

ABD ordusu kartellere ait çok sayıda tekneyi batırmıştı

SOUTHCOM, 29 Ağustos'tan bu yana Doğu Pasifik bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda Los Choneros karteli tarafından kullanılan çok sayıda yakıt ikmal teknesini batırmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler ise Ekvador makamlarına teslim edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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