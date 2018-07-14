Kahramanmaraş'ta 1'i Polis, 2 Kişi İntihar Etti

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis memuru Hacı Mehmet Z. (28) tabancasıyla, Sema Nur G. de (18) apartmandan kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Olay yerine gelen anne Nursel G., "Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum" diye ağıt yakıp gözyaşı döktü.

Sabah saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğundaki kişiyi kanlar içinde görenler, sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki kişinin öldüğünü belirlerken, polisin yaptığı incelemede ise ölen kişinin polis memuru Hacı Mehmet Z. olduğu ortaya çıktı. Tabancasını başına dayayarak intihar ettiği belirlenen Hacı Mehmet Z.'nin Adıyaman'da görev yaptığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve Kahramanmaraş'a yıllık izin için geldiği belirlenen polisin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

'KIZIMIN SINAVI AÇIKLANACAKTI'

Bir diğer intihar olayı ise merkez Onikişubat ilçesinin Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin müracaat bölümünde çalışan Sema Nur G., henüz belirlenemeyen bir nedenle sitenin 6'ncı bloğunun 14'üncü katında merdiven dairesinin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen Sema Nur G., olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan baba Hasan ile anne Nursel G. olay yerine gitti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Nursel G., "Onu kendi yapmış olamaz. Benim kızımın sınavı açıklanacaktı. Ben onunla ne hayaller kurdum. Benim her şeyimdi" diye ağıt yaktı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık ekipleri müdahale ederken yakınları teskin etmeye çalıştı.

Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan ve bu yıl üniversite sınavına girdiği belirtilen Sema Nur G.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kahramanmaraş