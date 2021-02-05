Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami'de şehitler için dua okundu, daha sonra camiden çıkanlara, avukat Mehmet Ali Kısakürek'in tarihi Maraş Kalesi'nde Türk Bayrağı'nın yerine Fransız Bayrağı'nı görmesi üzerine hazırladığı ve kentin çeşitli yerlerine astığı "Alem-i İslam'a Hitap Beyannamesi" dağıtıldı.

Etkinlikler kapsamında dönemin geleneksel kıyafetlerini giyen tiyatro oyuncuları, Atatürk Meydanı'nda Mehmet Ali Kısakürek'in yazdığı beyannameyi okudu.

Gösterinin ardından vatandaşların ve kent protokolünün katılımıyla Kahramanmaraş Kalesi'ne kadar, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada yaptığı konuşmada, kent için 12 Şubat'ın çok önemli olduğunu belirterek, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun birçok ülke ve şehre örnek olduğunu söyledi.

Ecdadın bu toprakları savunurken bin bir türlü zorluk çektiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklarda öne çıkan kahramanlarımız var ama topyekun Kahramanmaraşlıların kahraman olduğunu unutmamamız lazım. Bu nöbeti biz devraldık. Bu görevi biz aldık. Bunu yeni nesillerimize, çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmak ve yaşatmak zorundayız. Bunun sadece bir şehrin, kahraman şehrin kurtuluşu değil, Anadolu'nun, gönül coğrafyamızın kurtuluşu olduğunu unutmamamız lazım. İstiklal ilham verir diyoruz. Kahramanmaraş'ın istiklali, istikbali ve kurtuluşu civar şehirlere, Anadolu'ya, gönül coğrafyamıza ilham vermiştir."

Güngör, kentin kurtuluşunda birçok ismin ön plana çıktığını dile getirerek, "O gün o haine Sütçü İmam kurşunu sıkamamış olsaydı belki durum çok farklı olurdu. Rıdvan Hoca'nın hutbeye çıkıp 'Burada bu şartlarda namaz kılınmaz' demesi... Yine avukat Mehmet Ali beyin bu beyannamesi, ismini sayamadığımız bir sürü kahramanımızın o günkü mücadelesi olmasaydı belki şartlar bugün çok farklı olabilirdi." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kent protokolü, kalede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve kamu kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün