Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, risk azaltma planlarıyla dirençli toplumlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle...

Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı
19.08.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, risk azaltma planlarıyla dirençli toplumlar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle kesilen ekonomik gelişmeyi risk azaltma faaliyeti sonucunda da sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Güllüoğlu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın meyvesini topladıklarını kaydetti.

AFAD'ın kurulduğu günden beri sadece kriz yönetimi değil aynı zamanda risk yönetimine de çok emek sarf etmeye ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Sadece afetlerde yaraları sarmaya değil, afetleri önlemeye veya afet risklerini azaltmaya çalışıyoruz. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nın (TARAP) uygulamaya geçilmesiyle ve bunun parçaları olan il risk planlarının uygulamaya geçilmesiyle afet sonrası faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılacak olan kaynak azalacak ve böylelikle daha dirençli bir toplum, daha dirençli şehirler, daha güvenli yerleşim alanları oluşturulacak. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. TARAP ve İRAP ulusal ve yerel düzeyde afet risklerinin azaltılması konusunda 'Ne', 'Ne yapılması lazım', 'Nasıl yapılması lazım', 'Ne zaman yapılması lazım', 'Kim tarafından yapılması lazım' sorularının cevaplarını arıyoruz. Onların cevaplarını oluşturmaya çalışıyoruz."

Güllüoğlu, TARAP'ta daha geniş bir yaklaşım ortaya koyduklarını, İRAP'ta ise illere göre senaryoların farklılaştığını kaydederek, "Biz bu planlarla sürdürülebilir, kendi ayakları üzerinde duran, afete dirençli şehirler oluşturmayı hedefliyoruz. Dirençli toplumlar, güvenli yaşam alanları oluşturarak afetlerden kaynaklanacak can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afetler nedeniyle kesilen ekonomik gelişmeyi risk azaltma faaliyeti sonucunda da sürdürülebilir hale getirmeye gayret ediyoruz. Yani, afetler ülkemizin gelişmesini engellemesin, can ve mal kaybına sebep olmasın istiyoruz." diye konuştu.

Güllüoğlu, kurumlar arası iletişimin önemine dikkati çekerek, "Önceki afetlerde de çok iyi biliyoruz ki kurumlar arası koordinasyonla afetleri yönetebiliriz. Tek başına AFAD olarak değil o ildeki istisnasız her bir kurumun az ya da çok katkısıyla yönetebiliriz. Risk analiz planlarının milletimizin ve ülkemizin afetlere dirençli bir toplum haline dönüşmesine, Türkiye'nin afetlere karşı da güvenli bir ülke olmasına katkı vereceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar

Vali Ömer Faruk Coşkun ise İRAP'ın ildeki afet risklerinin azaltılmasına çok ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.

İRAP'ın Türkiye ve kente hayırlı olmasını temenni eden Coşkun, "Valiliğimizin bu süreçte en önemli görevi, İRAP kapsamındaki eylemlerin takipçisi olmak, uygulamada ortaya çıkacak engellerin ortadan kaldırılmasını sağlayarak yaşanabilecek aksamaların önüne geçmektir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de afetlerin, insan kapasitesini aşan, zamanı bilinmeyen ve günün dünyasının sürekli mücadele ettiği bir gerçek olduğunu aktardı.

Etkileme biçimleriyle afetlerin çok ciddi maddi ve manevi hasarlar meydana getirdiğine işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Afetlerin etkileri günümüzde entegre afet yönetimi kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu kavram proaktif bir yönetim anlayışını gerektirmektedir. Afetlerin öncesi, esansı ve sonrası olarak sistematiğe eden bu yaklaşımın önemine inanıyoruz. Kahramanmaraş olarak 2023 yolunda kentimize hedef olarak belirlediğimiz standartlar bu standartlardır."

Toplantıda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Şenol Balaban tarafından "Afet Riski Azaltma", AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun tarafından da "İRAP Kahramanmaraş" konulu sunumlar yapıldı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, AFAD Kampüsü'ndeki İRAP Sergisi'ni gezdi, kampüsteki araç ve malzeme depolarında incelemelerde bulundu.

Toplantıya ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ile kent protokolü katıldı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı Güncel
Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu 3. Sayfa
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale
Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek
Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Yeşim Salkım Eser Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Kaza Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı Tanıtım Toplantısı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:52:13. #1.15#
title