KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği
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KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik yaşanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarında besiciler ile alıcılar arasında kurban pazarlıkları renkli geçiyor.

Besicilerden Erdoğan Kar, pazarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Vatandaşların ibadet için kurbanını aradığını anlatan Kar, satışlardan memnun olduklarını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği
KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği
KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği
KAHRAMANMARAŞ - Hayvan pazarlarında arife günü hareketliliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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