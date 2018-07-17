Eren Bülbül'ün Kanını Yerde Bırakmayan Kahramanları Bütün Şehir Güllerle Karşıladı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde vatandaşlar, terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusunu operasyonla öldüren kahraman askerleri güllerle, dualarla karşıladı.

SÖZDE KARADENİZ LİDERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Mahmut Oltan Sungurlu Kültür Merkezi önünde toplanan vatandaşlar önceki gün ilçeye bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş yaylasında düzenlenen operasyonda kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Karadeniz lideri 'Cudi Zaza' kod adlı 'Zeynel' telsiz kodlu Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan'ı etkisiz hale getiren Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 2. Jandarma Asayiş Komando timini Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı.

Karşılamada tim komutanı Üsteğmen Orhan Polat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Karabulut'a tekmil verdikten sonra Kürtün Kaymakamı Ekrem Çeçen ve Yüzbaşı Karabulut tim komutanı Polat'ı alnından öperek kutladı. Kesilen kurbanın kanı timde görevli askerlerin alnına Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat tarafından sürülürken, komando timi daha sonra İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen'e tekmil verdikten sonra komando andını hep bir ağızdan okudu. Komando andında askerlerin "Havada, karada, Afrin'de, Güce'de, Maçka'da, Gümüşhane'de, Kürtün'de" demesi dikkatlerden kaçmadı.

"15 TEMMUZ'DA İKİNCİ BAYRAMI YAŞATTINIZ"

Tekmil aldıktan sonra Jandarma Komando timine "hoş geldiniz" diyen Kaymakam Çeçen, "Aylarca süren operasyonlar sonunda 15 Temmuz'da bize ikinci bayramı yaşattınız ve sözde Karadeniz bölge sorumlusu ve yandaşını etkisiz hale getirip vatanımıza teslim ettiniz. Şehitlerimizin kanları sizler sayesinde yerde kalmadı. Hepinize ilçem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"KATİLİN LEŞİNİ ÖNÜMÜZE ATTINIZ"

Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat ise, "Hem Adil Bülbül hem de Eren Bülbül katilinin leşini attınız önümüze. Adil Bülbül benim damadımdı, evladımdı. Eren Bülbül de Maçka'da bir evladımızdı. Burada en çok ben mutlu oldum. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.