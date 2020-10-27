Kahramankazan'da sıcak asfalt çalışması
27.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:36
Şehir merkezinde sıcak asfalt çalışmalarından görüntüler Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çalışmaları yerinde incelemesi ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak, yerine sıcak asfalt serim çalışması başlattı.
Şehir merkezinde sıcak asfalt çalışmalarından görüntüler
Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un çalışmaları yerinde incelemesi ANKARA - Kahramankazan Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarında kullanım ömrünü tamamlamış asfaltları kazıyarak, yerine sıcak asfalt serim çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş