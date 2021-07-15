Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı.

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz şehit ailelerini teselli etti.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen vatandaşlar ve terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlileri mezarları başında anıldı. Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı törende şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretler sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başkan Oğuz, şehitlerin yakınlarını teselli etti. Oğuz ve beraberindekiler daha sonra Ahi, Yakuphasan, Soğulcak ve Orhaniye köylerindeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında ve terörle mücadelede şehit olan Kahramankazanlıları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da darbecilere karşı demokrasi tarihine altın harflerle geçen destansı bir direnişe imza attığını söyledi. Oğuz, "15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı