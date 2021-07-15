Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı

Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı.

Kahramankazan Belediyesince düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kahramankazanlı şehitler mezarları başında anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törende, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz şehit ailelerini teselli etti.

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen vatandaşlar ve terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlileri mezarları başında anıldı. Kahramankazan Şehitliği'nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı törende şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Ziyaretler sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başkan Oğuz, şehitlerin yakınlarını teselli etti. Oğuz ve beraberindekiler daha sonra Ahi, Yakuphasan, Soğulcak ve Orhaniye köylerindeki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Başkan Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında ve terörle mücadelede şehit olan Kahramankazanlıları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Kahramankazanlıların 15 Temmuz'da darbecilere karşı demokrasi tarihine altın harflerle geçen destansı bir direnişe imza attığını söyledi. Oğuz, "15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum" dedi. - ANKARA

Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı
Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Kaan Yıldırım Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramankazan'da şehitler dualarla anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.07.2021 15:41:56. #1.13#

title