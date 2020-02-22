Kahramankazan'da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği

22.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:38

Kahramankazan'da olası salgın hastalıklarla mücadele etmek ve tedbir amacıyla dolmuş, taksi ve kahvehaneler dezenfekte ediliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada Belediye ekipleri, korona virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümlerin ardından tekrar gözlerin çevrildiği salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı, taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehane gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmasının yürütüldüğü bildirildi.

Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın hastalıklarla mücadele konusunda seferberlik ilan etti. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Ekipler bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehaneler gibi halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek,"Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok titiziz. Bu kapsamda dünya genelinde yaşanan son gelişmeleri de dikkate aldığımızda vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçemizde herhangi bir salgın riski görülmemesine karşın bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek" diye konuştu.

Kaynak: AA