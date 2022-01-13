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Kahramankazan'da "Destanın Mirasları Projesi" hayata geçirildi

Kahramankazan'da
AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İbrahim Bitik İlkokulu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Destanın Mirasları Projesi" hayata geçirildi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, İbrahim Bitik İlkokulu tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Destanın Mirasları Projesi" hayata geçirildi.

Okulda düzenlenen programa, Gölbaşı Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Proje kapsamından kurulan kütüphane, mescit, zeka oyunları sınıfı ve yaşam becerileri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlikte "Destanın mirasları 15 Temmuz" yazılı tişörtler bulunan bir grup öğrenci "15 Temmuz" konulu şiirler okudu.

Okul müdürü İbrahim Divanoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bu proje kapsamda öğrencilerimiz 15 Temmuz ruhunu anlamaya çalıştılar. Her fırsatta şehit yakınları ve gazilerimiz ile birlikte olmaya çalıştılar. Biz bu proje kapsamında öğrencilerimizle birlikte okul içinde ve dışında birçok etkinlik de gerçekleştirdik." dedi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol mensupları kütüphanedeki kitapları inceledi, zeka oyunları sınıfında öğrencilerle sohbet edip oyunlar oynadı, yaşam becerileri atölyesinde öğrencilerin hazırladığı yiyeceklerin tadına baktı.

Programın sonunda, ilçedeki okullar arasında düzenlenen 15 Temmuz konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Davetlilere, Seyit Ahmet Uzun'un "15 Temmuz Milli Direniş Öyküsü" adlı kitabı hediye edildi.

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AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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