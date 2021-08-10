Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor

Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İlçede ihtiyaçları gidermek üzere çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi 30 civarında cami, okul, Kur'an kursu, sağlık ocağı, sosyal tesis inşaatlarını yapmaya devam ediyor.

İlçede ihtiyaçları gidermek üzere çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi 30 civarında cami, okul, Kur'an kursu, sağlık ocağı, sosyal tesis inşaatlarını yapmaya devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Şirintepe Mahallesi'nde inşaatı devam eden Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'nu inceledi. Projeleri Melikgazi'de ihtiyaçlara göre hazırladıklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kur'an Kursu'muzda incelemelerde bulunduk. İhalesini yapıp inşaatını hemen başlamıştık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bu bölgenin bu nüfusun ihtiyaç duyduğu Camii ve Kuran kursu da inşallah bu sene itibariyle tamamlanmış olacak. Hayırlı nesiller yetiştirme yolunda, hemşerilerimize en iyi hizmetleri ulaştırmak için, gayretle çalışıyoruz. Cenab-ı Allah kazasız belasız inşaatın bitmesini nasip etsin. Buradaki vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Şu anda bu tarz inşaatı devam eden, ihalesi yapılmış olan 30 civarında cami, okul, Kur'an kursu, sağlık ocağı, sosyal tesis inşaatlarımız Melikgazi'de devam ediyor. Dolayısıyla mahallemizin ihtiyaçlarını bu alanlarda karşılamaya çalışıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - KAYSERİ

Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor
Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Destici Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Tuğba Özay Cem Yılmaz Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Metin Oktay Lionel Messi Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahraman Çelebi Camii ve Hatice Çelebi Kuran Kursu hızla yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:52:17. #1.16#

title