Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final oluyor?
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Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final oluyor?

Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final oluyor?
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Show TV'nin kısa sürede sevilen Kahraman Babam dizisinin final yapacağını duyan izleyici şaşkınlık yaşadı. Show TV ekranlarında yayınlanan ve henüz 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kahraman Babam dizisinin final yapacağını öğrenen izleyici Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final yapıyor? konularını araştırmaya başladı. Peki, Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final oluyor? Kahraman Babam son bölümde neler oldu?

XShow TV'nin kısa sürede sevilen Kahraman Babam dizisinin final yapacağını duyan izleyici şaşkınlık yaşadı. Show TV ekranlarında yayınlanan ve henüz 7. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kahraman Babam dizisinin final yapacağını öğrenen izleyici Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final yapıyor? konularını araştırmaya başladı. Peki, Kahraman Babam final mi oluyor? Kahraman Babam neden final oluyor? Kahraman Babam son bölümde neler oldu? İşte detaylar haberimizde…

KAHRAMAN BABAM FİNAL Mİ OLUYOR?

Show Tv'de ekrana gelen Kahraman Babam dizisi 26 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümüyle final yaparak Show TV ekranına veda edecek. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizide reytinglerde istenilen sonuç elde edilmediği için final kararı alındığı duyuruldu.

KAHRAMAN BABAM NEDEN FİNAL OLUYOR?

İtfaiyecilerin hayatlarını ve zorlu mücadelelerini anlatan dizi ilk olarak 31 Mart'ta Kırmızı Kamyon ismiyle izleyici ile buluşmuştu. Ancak ilk bölümüyle de reytinglerde istenilen sonuca ulaşamayan dizi, sürpriz bir kararla yayın akışından çıkartılmıştı. Show TV yönetimi diziyi yaz aylarına ertelemiş ve ismi de Kahraman Babam olarak değiştirilmişti. Senaryosunda da değişiklikler yapılan Kahraman Babam dizisi Haziran ayında yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Yeniden istenilen sonuçlara ulaşılamayınca dizi finale gitme kararı aldı.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİNİN KONUSU

İtfaiye çavuşu Uğur, görevi gereği insanları ateşlerin içinden kurtarırken, kendi eşini yangından kurtaramaz ve genç karısı hayatını kaybeder. Eşinin vefatının ardından küçük kızı Ömrüm de annesinin ailesi ile yaşamaya başlar.

Diğer yandan Uğur'un en yakın arkadaşı Cem, artık onun can düşmanı olmuştur.

Cem, Uğur'un karısının kardeşidir ve ablasının ölümüne Uğur2un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ü aile ortamında yetiştirmek isteyen Cem, Uğur'a karşı bir hukuk mücadelesi başlatır.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 7. Bölümünde; Uğur'u gizliden takip eden Emre onun başına büyük dert olacaktır. Yonca'yı kaybetmemek için görüntüleri ona izleten Emre beklemediği bir sürprizle karşılaşacaktır. Yonca ise prensipleri ve duyguları arasında sıkışıp kalmıştır. Uğur'u adalete teslim ederse Ömrüm ile kavuşma hayallerinin suya düşeceğini bilmektedir. Uğur ve Ömrüm'ün kaderi Yonca'nın iki dudağı arasındadır. Emre'nin boğulmamak için attığı kulaçlar onu Yonca'nın gözünde daha da derinlere doğru çekecektir. Aldığı her karar, attığı her adım Yonca cephesinde göze batar bir hale gelmiştir. Bir anda terzilik merakına tutulan Ömrüm'ün mutlu halleri Cem'in gözünden kaçmaz. Onu daha önce bu denli mutlu görmeyen Cem onun adına yeni kararlar vermenin gerektiğini düşünmektedir. Bu uğurda karısı Zehra ile derin bir yol ayrımına doğru giden adımları atmaktan da çekinmeyecektir. Menekşe için kendisini bile karşısına alan İlker'in önünde son ve tek bir durak kalmıştır; Tolga Kumandan… Ya başını eğip usul usul kaderini yaşayacaktır ya da bu konuşma artık kaçınılmaz bir son halini almıştır. Yaşadığı olaylar neticesinde Ayşe'si ile arası bozulan Tolga'yı çok zor zamanlar beklemektedir.

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