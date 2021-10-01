Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

AA / Kağızman Ali Çelik - Haberler | Güncel
Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kağızman ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstiklal Alanı'ndan düzenlenen törende, Kaymakam Hamza Türkmen ve Belediye Başkanı Nevzat Yıldız Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Halk Eğitimi Merkezi'nin folklor ekibi gösteri yaptı. Şiirlerin okunduğu programda, Atik Spor Kulübü boks gösterisi düzenledi.

Törene, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İlker Kar, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan, MHP Kağızman İlçe Başkanı Metin Bingöl, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kağızman Şehitliği'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kağızman'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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