Kağızman'da belediyenin temin ettiği 2 cenaze nakil aracı hizmete girdi

Kars'ın Kağızman ilçesinde, belediyenin temin ettiği 2 cenaze nakil aracı hizmete girdi.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, ilçede, araçların hizmete girmesi sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, daha önce 1 cenaze nakil araçlarının olması sebebiyle cenaze hizmetlerinde zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Belediye encümenleriyle görüştükten sonra cenaze nakil araçlarını almaya karar verdiklerini anlatan Yıldız, "Bundan sonra bu araçlarımız Kars, Erzurum, Ağrı, Iğdır gibi illerimize de giderek hizmet edecek. Köylerimizde muhtarlarımız çekinerek araç istiyorlardı, bu vesileyle bütün köylerimize buradan seslenmek istiyorum hiç çekinmeden kendi araçları gibi 7-24 saat bizleri 110 numaralı telefonla arayarak cenaze taşıma aracımızı isteyebilirler." dedi.

Yıldız, hizmetleri aksatmadan sürdürdüklerini ifade ederek, "İki cenaze nakil aracımızın olması bizleri biraz rahatlattı. Araçlarımızın ilçemize ve halkımıza hizmet etmesi bizim için çok önemli ilçemizin köylüsüyle şehirlisiyle ödenen vergilerle bu araçlar alındı. Bu vesileyle yeni aracımız ilçemize kazasız belasız hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Duaların okunmasıyla tam donanımlı cenaze nakil araçları hizmete alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kağızman Ali Çelik