Kağızman'da Asfalt Çalışması

Kars'ın Kağızman ilçesinde, belediye ekiplerince başlatılan asfalt çalışması sürüyor.

Kağızman Belediyesi, yaz sezonunun girmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ekipler, Kesikköprü ve Zuvar Mahallesi'nde asfalt çalışmasına başladı.

Kağızman Belediye Başkan Yardımcısı Halit Şen, geçtiğimiz yıl altyapı çalışmaları ve kaldırımları tamamlanan mahallelerde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Zuvar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ağdeve, yaptığı açıklamada, Zuvar Mahallesi'nin Kağızman'ın giderek büyüyen bir mahallesi olduğunu ifade ederek, "Hızla büyüyen bir mahalle olduğumuzdan dolayı mahallemiz de aralıksız bir şekilde konut yapımı devam ediyor. Tabi yapılan konutların yol ve alt yapı sorununun giderilmesi ardından Kağızman Belediyemiz aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle halkı olarak ilk önce Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a Sayın Belediye Başkanımız Nevzat Yıldız'a ve belediye ekiplerine teşekkür ederim." diye konuştu.