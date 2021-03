Kağıtspor Espor, Zula Süper Ligde mücadele etmeye başladı

Espor aktivitelerini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor Kulübü, profesyonel erkek Zula Takımı'nı kurdu. 20 Mart Cumartesi günü dijital ortamda Türkiye'nin en iyi 10 Zula erkek takımının kıyasıya mücadele etmeye başlayan 'Zula Süper Lig 7. Sezonu'nda Kağıtspor Espor Erkek Zula Takımı da yarışıyor. Kağıtspor Espor Erkek Zula Takımı, Zula Süper Lig (ZSL) 7. Sezonu için hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray, Wildcast, Digital Athletics ve ABB Aski Espor Kulüpleri'nin de katılacağı platformda zorlu mücadeleler verecek.

İLK MÜSABAKA BERABERLİKLE SONUÇLANDI

Kağıtspor Espor 'Zula Süper Lig 7. Sezonu'nda zorlu rakip Bornova Anadolu Lisesi Espor takımıyla karşı karşıya geldi. Zorlu rakip karşısında üstün bir oyun oynayan Kağıtsğor Espor mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 ZULA ERKEK TAKIMI İLE MÜCADELE

7'den 70'e herkesi spora alıştırmak için başlattığı "Spor Kenti Kocaeli" projesiyle, bugüne kadar sportif anlamda birçok faaliyet gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle, tüm dünyada ve Türkiye'de dijital ortamda gün geçtikçe yoğun ilgi gören e-spor aktivitelerinde yer almak üzere Kağıtspor Espor branşı kurularak yeni bir adım daha atıldı. Kocaeli'nin köklü ve binlerce başarıya sahip Kağıtspor Kulübü bünyesinde hizmet verecek olan espor branşında, 20 Mart tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilecek 'Zula Süper Lig 7. Sezonu'nda profesyonel Zula Erkek Takımı ile mücadele edilecek. İnternet üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olan ligde Kağıtspor Espor, Türkiye'nin en iyi 10 Zula Erkek Takımı ile kıyasıya yarışacak.

TAKIMIN KADROSU TECRÜBELİ İSİMLERLE KURULU

Çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen ligde dengelerin nasıl değişeceği merak konusu olurken, Kağıtspor Espor Kulübü lige 5 as ve 1 yedek oyuncuyla katılacak. Zula Erkek Takımı şu isimlerden oluştu:

Muhittin "KBB`Jaxis" Eren

Erdem "KBB`KeeVz+" Şentürk

Oğuz "KBB`Syhtlex" Hekimoğlu

Mehmet "KBB`Always?" Örskıran

Emirhan "KBB`xon1e" Uçan

Tamer "KBB`taMMy" Tahtalı

M. Emre ''Major'' Yiğittekin (Koç) oyuncularıyla şampiyonluk için mücadele edecek.

ZULA AKADEMİ İÇİN DE KADRO OLUŞUYOR

Zula Rekabet Turnuvası'nda yarışacak takım için de kadro oluşturma çalışmalarına başlayan KağıtsporEspor Kulübü, takımda yer almak isteyenlere sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşılmasını belirtti. Spor ve oyun sever gençleri profesyonel eğitmenler eşliğinde, bir çatı altında buluşturacak Kağıtspor Espor , takımda yer almak isteyenlerin "https://twitter.com/kagitsporespor", "https://www.instagram.com/kagitsporespor/?hl=tr" adresleri üzerinden başvuru yapabileceğini bildirdi.

ZULA SÜPER LİG, 7. SEZON BAŞLADI

Zula arenasının birbirinden güçlü ve profesyonel takımlarına ev sahipliği yapan Zula Süper Lig, 7. Sezon ile 20 Mart Cumartesi günü Zula severlerin karşısına çıktı. 9 hafta sürecek 90 maçlık maratonda tüm maçlar, cumartesi ve pazar günleri 14:00 - 21:00 arasında Zula Espor YouTube kanalı üzerinden canlı aktarılıyor. 7. Sezon'da, lig boyunca, KBB Kağıtspor Espor, Galatasaray, ABB Aski Espor, fastPay Wildcats, İstanbul Espor Kulübü, Çamlıca Espor, Gamers of Future, Sangal Esports, Digital Athletics ve BAL Espor takımları takımları kıyasıya mücadele edecek. Lig formatında, her takım birbiriyle 2 kez karşılaşacak. 9 hafta boyunca her takımın toplamda 18 maç yapacağı Zula Süper Lig 7. Sezonu'nda adrenalin zirveye çıkacak.