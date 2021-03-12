ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
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ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı

12.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:48

Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldıANTALYA'da geri dönüşüm için çöp konteynerlerinden plastik ve kağıt toplayanlar, maddi getirisi yüksek olması yüzünden site ya da evlerin demir bahçe kapılarını çalmaya başladı.

Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı

ANTALYA'da geri dönüşüm için çöp konteynerlerinden plastik ve kağıt toplayanlar, maddi getirisi yüksek olması yüzünden site ya da evlerin demir bahçe kapılarını çalmaya başladı. Kentin farklı noktalarında iki demir bahçe kapısı hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kepez ilçesinin Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evin demir bahçe kapısı, hurda kağıt toplayanlar tarafından çalındı. Kapının menteşesinin kolay çıkacağını fark eden kişi, kısa sürede demir kapıyı yerinden çıkarıp arkadaşının çektiği arabaya koydu ve gözden kayboldu.

İkinci hırsızlık olayı ise Muratpaşa ilçesinin Kızılarık Mahallesi'nde yaşandı. Yine kağıt toplayıcısı bir kişi, siteye girip bahçe demirlerini çaldı. Her iki hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da geri dönüşüm işi yapan hurdacılar, hurda demirleri kilosu 2,5 liradan alıyor.

ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı
ANTALYA Kağıt toplayıcılar, demir kapıları çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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