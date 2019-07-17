Kaftancıoğlu: İfade ve düşünce özgürlüğünün ceza almadığı bir dava olmasını umuyorum

Canan Kaftancıoğlu bundan bir buçuk yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanlığına seçildi. İstanbul'un 25 yıl aradan sonra ilk kez CHP yönetimine geçtiği 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinin kazanılmasında büyük rol oynadı.

Kaftancıoğlu iki seçim arasında hakkında düzenlenen iddianameyle 28 Haziran'da hakim karşısına çıktı. 2012 -2017 yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan Kaftancıoğlu hakkında 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Euronews.com'da Görüntüle