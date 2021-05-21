Kafkaslardan sürgün edilen Çerkez ve Abhazlar Kocaeli'de anıldı
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Kafkaslardan sürgün edilen Çerkez ve Abhazlar Kocaeli'de anıldı

Kafkaslardan sürgün edilen Çerkez ve Abhazlar Kocaeli'de anıldı
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Çarlık Rusyası'nın, 157 yıl önce Kafkaslardan sürgün ettiği Çerkez ve Abhazlar için Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Çarlık Rusyası'nın, 157 yıl önce Kafkaslardan sürgün ettiği Çerkez ve Abhazlar için Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği düzenlendi.

Kefken Karaağaç Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Daha sonra Babalı sahiline geçen katılımcılar, denize karanfil attı.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın hiçbir yerinde böyle durumların yaşanmasını istemediklerini kaydetti.

Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sadece dernek ve dernek temsilcileriyle bu yıl anma programı düzenlendiğini ifade ederek, sürgünü unutmadıklarını, unutturmayacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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