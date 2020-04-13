Kafkas arısını "varova" hastalığından korumak için çalışma başlatıldı
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Ardahan Valiliği, Cumhurbaşkanı, Ardahan, Güncel

Kafkas arısını "varova" hastalığından korumak için çalışma başlatıldı

Ardahan Valiliği, dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı başta olmak üzere birçok özelliğiyle dünyadaki önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının varova hastalığından korunması için çalışma başlattı.

13.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:18
Kafkas arısını

Ardahan Valiliği, dil uzunluğu ve soğuk iklime dayanıklılığı başta olmak üzere birçok özelliğiyle dünyadaki önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısının varova hastalığından korunması için çalışma başlattı.

Valilik, Kafkas arısının gen merkezi olan Ardahan'da bal ve ana arı verimini artırmak için kentteki arıcılara verilmek üzere, Ardahan Arıcılar Birliğine 3 bin 250 paket varova ilacını teslim etti.

Kent merkezinde Ardahan Arıcılar Birliğindeki programda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Koronavirüs ile mücadele ederken, üretim zinciri aksamadan devam edecek" sözünü hatırlattı.

Ardahan'da da üretim zincirinin aksamaması için birçok çalışma yaptıklarını anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Arıcılıkla ilgili pek çok çalışmanın içine girdik. Arıcılık Ardahan için çok önemli. Çünkü Türkiye'nin yerli ve milli olan tek arısı Kafkas arısı, bu ırkın gen merkezi ise ilimizdir. Dolayısıyla ilimizde ana arı üretimi başta olmak üzere, bal üretimi ve arıcılığın geliştirilmesi için bazı çalışmalarımız mevcut. Bu da bunlardan bir tanesi."

Kentte, 409 işletmeye ait yaklaşık 42 bin kovan mevcut olduğunu belirten Masatlı, söz konusu sayının artması için çalıştıklarını söyledi.

"Arıcılığın en önemli sıkıntısı ilaçlama"

Yapılan çalışmalarda bölgedeki arıcılığın en önemli sorununun hastalıkla mücadele olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Masatlı, büyükbaş hayvancılık ve kazcılık alanlarında olduğu gibi arıcılıkta da hemen çalışma başlattıklarını söyledi.

Arıdaki varova hastalığını önlemek için 27 bin lira ödenekle 3 bin 250 kutu ilaç temin ettiklerini kaydeden Masatlı, "Kentte Kovid-19 tedbirleri her yönüyle sürerken üretim zincirimiz de devam edecek. Bu konuda her türlü tedbirler alınmıştır. Bu talimatı Cumhurbaşkanı'mız verdi, biz de her noktada yerine getirmenin gayretindeyiz. Bu uygulamamızla arı hastalıklarının önüne geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu da Vali Mustafa Masatlı'ya arıcılığa verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sıkıntılı süreçte desteğin önemine dikkati çeken Evliyaoğlu, "Sayın Vali'mizin bizim önemli geçim kaynağımız olan hayvancılık ve arıcılığa çok önemli destekleri oldu. Bu destekler aksamadan sürdü. Hele hele bu süreçte, yani devlet millet salgınla mücadele ederken bize bu desteği vermeleri çok önemli. Arıcılarımız adına kendisine teşekkür ederiz. Bu destekle biz inanıyoruz ki arıcılıkta yüksek verim elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Evliyaoğlu, ilaçların en kısa sürede üreticiye dağıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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