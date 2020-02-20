Kafesteki kelaynaklar doğaya salındı

20.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:56

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutulan bereketin sembolü 241 kelaynak, üreme dönemi için doğaya bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik'teki Fırat Nehri kıyısında kurulan Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenip her yıl Şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Bahar aylarında üreme döneminin başlamasıyla Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına salınan kelaynaklar, göç mevsiminin gelmesi nedeniyle tekrar ağustos ayında kafese alınıyor. Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu bildiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA