Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
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Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı

Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da kafese giren bir yılan güvercinleri boğup yemeye çalıştı.

Bursa'da kafese giren bir yılan güvercinleri boğup yemeye çalıştı. Cesur vatandaş, yılanı elleriyle yakalayıp kafesten çıkardı. Nefes kesen anlar kameralara yansıdı.

Nilüfer'e bağlı Akçalar Mahallesinde, bahçesinde çok sayıda köpek ve güvercin besleyen bir vatandaş, güvercinleri yemlemek için kafese girdiğinde büyük korkuya kapıldı. Vatandaş, koca bir yılanın kuşlarını boğarak yemeye çalıştığını gördü. Korkudan yılana müdahale edemedi. Kuş sahibi, yılanı yakalaması için bu işlerde tecrübeli olan İbrahim Sargın'a haber verdi. Hemen bölgeye gelen Sargın, uzun uğraşlar sonunda yılanı kafesten çıkarmayı başardı. Sargın, çuvala koyduğu yılanı uygun bir alanda tabiata saldı. Yılanın İbrahim Sargın tarafından kafesten çıkarılması saniye saniye görüntülendi.

Kuş sahibinin haber vermesi üzerine yardıma geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Yılanı uzun çabalar sonunda yakaladım. Yılan kafeste bulunan güvercinleri boğup yemeye başlamış. Kuşların sahibi görünce beni aradı. Ben de yılanı yakalayıp tabiata saldım" dedi. - BURSA

Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı
Kafeste güvercinleri boğan yılanı böyle yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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