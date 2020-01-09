Kafeler caddesi düzenlemesine referandum

09.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:24

Kepez Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde, 'kafeler caddesi' olarak bilinen 3805 Sokak'ta nasıl bir cadde düzenlemesi yapılacağını referandumla belirleyecek.



Başkan Tütüncü'nün, mülkiyet problemini çözmesi daha sonra kat artışına yönelik imar düzenlemesi yapmasından sonra bölge modern bir şehre dönüştü. Gecekonduların yerini imara uygun modern konutların aldığı, alt ve üst yapı yatırımlarının tamamlandığı Kültür Mahallesi, zaman içerisinde üniversite öğrencileri için önemli bir sosyal yaşam alanı haline geldi. Bölgede, üniversite öğrencilerine yönelik onlarca ticari işletme açıldı. İşletmelerin yoğun olarak toplandığı yer de 3805 Sokak oldu. 'Kafeler caddesi' olarak anılmaya başlanan bu sokaktaki yoğun ziyaretçi trafiği cadde düzenlemesini gündeme getirdi. Ticari işletmelerin sahipleri ve bölge sakinleri, Kepez Belediyesinden sokak için cadde düzenlemesi yapmasını talep etti. Bu talebe sıcak bakan Kepez Belediyesi de, cadde düzenlemesiyle ilgili çalışma başlattı.



Kültür, AÜ'nün sosyal yaşam alanı



Bu çalışmayla ilgili açıklama yapan Başkan Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009'da Kültür Mahallesi'nin tamamında gecekondu yapılaşmasının olduğunu anımsattı. Yıllar içerisinde mahallenin mülkiyet sorununu çözdüklerini ve kat artışına yönelik imar düzenlemesi yaptıklarını aktaran Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Bu çalışmalarımızdan sonra mahalle gecekondudan modern bir şehre dönüştü. Bu değişim Kültür Mahallesi'ni, 100 bine yakın öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi (AÜ)'nin çok önemli bir sosyal yaşam alanı haline getirdi."



Başkan Tütüncü, mahallede özellikle 'kafeler caddesi' olarak adlandırılan 3805 Sokak'ta, gençlere yönelik pek çok işletme açıldığını hatırlatarak, "Sadece üniversite gençliği için değil, Antalya'ya gelen misafirlerimiz için de 'kafeler caddesi' farklı bir gezinti aksı oldu." dedi.



Cadde düzenlemesi için 3 proje hazırlandı



Kültür Mahallesi'ne yakın bir alanda yapacakları Gülveren Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de bölgesine ciddi bir hareketlilik getireceğine işaret eden Tütüncü, kafeler caddesindeki işletme sahiplerinin, 2019 yılının başında cadde düzenleme talebinde bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Biz de bu talebe sıcak baktık. Cadde düzenlemesinde hangi projenin uygulanacağına ilişkin kararı da mahallelinin ve işletme sahiplerinin vermesini istedik. Cadde düzenlemesi için 3 tane proje hazırladık. 1. projemiz, caddeyi tamamıyla araç trafiğine kapatarak, yayalaştırmayı amaçlıyor. 2.projemiz, tek yönlü araç trafiğine açık, yürüyüş alanlarının biraz daha geniş olduğu bir cadde düzenlemesini getiriyor. 3. Projemizde, araç trafiğine kapatmadan, kaldırımları büyütmeden mevcut haliyle caddede iyileştirme yapmayı kapsıyor."



"Mahalleli ne isterse o yapılacak"



Cadde düzenlemesi için hazırladıkları 3 projeyi, işletmecilere, mahalle muhtarına ve mahalle sakinlerine sunduklarını aktaran Tütüncü, "Kentsel tasarım mantığını en fazla benimseyecek olan o mahallede yaşayanlardır. Bu nedenle cadde düzenlemesini, bütün yönleriyle anlattıktan sonra mahallelinin referandumuna sunacağız. İşletme sahiplerini birçok kez ziyaret ettim, beklentilerini dinledim. Orada şu olsun, bu olsun anlamında bir önceliğimiz yok. Bir mahallenin yaşayanı o mahallenin nasıl olacağına karar vermelidir. Katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Daha önce de farklı sebeplerle mahallelerde referandum yaptık. Kültür Mahallesi'nde cadde düzenlemesi için de referandum yapacağız. Bölge sakinleri, hangi projeyi uygun görürlerse o projeyi uygulayacağız. Referandumu Mart ayı içerisinde, neticeye göre de cadde düzenlemesini yaz döneminde yapmayı planlıyoruz. " dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA