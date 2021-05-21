Kafeler açılacak mı? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı? Süleyman Soylu canlı yayında duyurdu!

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kafe ve restoranların açılıp, açılmayacağı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki kafeler ve restoranlar açılacak mı? 1 Haziran'dan sonra kafeler açılacak mı?

Canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında"1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum." açıklamasında bulundu. Bakan Soylu'nun bu açıklamasından sonra en çok merak edilen konu ise kafe ve restoranların açılıp, açılmayacağı oldu.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN PANDEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN RAHATLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Aşılarda hızlanmayı yakaladığımız andan itibaren çok rahat adım atacağımızı ifade edebilirim. 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Şu anda bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz mümkün olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldıracak adımları atmak. Amacımız ters bir rüzgarla karşılaşmamak için temizlik, maske, mesafe tüm tedbirleri ortaya koymak.

"HASTALIKTAN DÜŞMEMELİYİZ"

Toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik, becerilebilirdi. Biz elimizden geldiğince yaptık. Benim otobüsü durdurup inin aşağı dememin anlamı yok. Burada ne kadar insanın binip, binmeyeceği. Benim burada milletimize de istirhamım, toplu olarak bulunduğunuz yerlerden biraz sarfı nazar etmeleri. Hastalıktan düşmemeliyiz.

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 17 Mayıs tarihinde yayınladığı genelge ile kademeli normalleşme kuralları devam etmektedir.

- Kafeler ve restoranlar hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis verilmektedir.

- Kafeler ve restoranlar hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmektedirler.

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Kesin karar ise 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.