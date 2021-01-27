Kafe ve restoranlar ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılacak 2021?

Korona virüs hastalığından kaynaklanan salgın nedeniyle Dünya'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar kafe ve restoranlar ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılacak 2021?

Korona virüs nedeniyle alınan kısıtlama kararları içerisinde kafe ve restoranların kapanıp, sadece gel - al şeklinde hizmet etmesi vardı. Aşılamanın başlaması ve korona virüs salgınının yaygınlığının azalmasıyla bazı kısıtlamalar gözden geçirilmeye başlandı. Peki, kafe ve restoranlar ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılacak 2021? sorularının cevabı detaylarda!

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirler kapsamında genelge yayınlandı. Bu genelgeye göre, lokanta, kafe ve restoranlar sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis, ­hafta içi ise lokanta, pastane, kafeterya kafe ve restoranlar hafta içi 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Aşıların yapılması ve vaka sayılarının azalmasıyla yeniden gündeme gelen soru hakkında Cumhurbaşkanı 'Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız.' şeklinde açıklamada bulundu.

LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

28 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek kabine toplantısında kafe ve lokantaların ne zaman açılacağı da görüşülecek. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu. Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan, 'Sokak kısıtlamalarının hem vaka sayısında hem de hasta sayısının azalmasında etkisinin çok olduğunu hepimiz gözlemledik. O yüzden kısıtlamaların kalkması için acele etmemek gerekiyor ama peyderpey vaka sayısı, hasta sayısı daha aşağıya yöneldiğinde elbette bunların kalkması gündeme gelebilir. Belki binli rakamları görürsek Türkiye genelinde kısıtlamaların biraz daha gevşetilmesi söz konusu olur. Restoranların ve kafelerin ne zaman açılacağının kararını İçişleri Bakanlığı veriyor. Şu an net bir şey söyleyemesek de binli, 2 binli vaka sayılarını görmemiz daha doğru olacaktır. Vatandaşlarımız vakaların aşağı düşmesi için tedbiri elden bırakmasın. Ancak bu şekilde bir an önce normal hayata dönebiliriz.' açıklamalarında bulundu.