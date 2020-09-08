Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı
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Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı

Bursa'da internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına takılan görüntüsü duygulandırdı.

08.09.2020 08:36 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini belirten internet kafe sahibi Fırat Yurdakul, "Gururlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.

Cadde üzerinde yürüyen kadın, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını görünce, o tarafa doğru yöneldi. Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadını gören gençler, şaşırdı. Öptükten sonra yoluna devam eden kadının bayrak sevgisi, kamera kayıtlarını izleyenleri duygulandırdı.

"GURURLANDIM, TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Olayı gören kafenin sahibi Fırat Yurdakul, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde duygulandığını belirterek, "Ben içerde oturuyordum. Bir genç gelip teyzenin birinin bayrağı öptüğünü söyledi. Güvenlik kameralarına bakınca gururlandım, tüylerim diken diken oldu. Gerçekten gurur verici bir tablo. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Allah teyzelerimizden razı olsun. Bir kez daha bize vatan, bayrak sevgiyi aşılamış oluyorlar. Eli öpülesi insanlar." açıklamasında bulundu.

"ŞAŞIRDIM, DUYGULANDIM"

Yoldan geçerken kadının Türk bayrağını öpmesine tanıklık eden Yiğit Yavuz ise "Bakkaldan geliyorum. Teyzeyi gördüm. Teyzenin bayrağı öpüp, alnına koyduğunu gördüm, şaşırdım, duygulandım" dedi.

Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (15)
MİSAFİR: HERKESİN YOLU DEĞERLERİ KENDİ DİNİDİR BEN SADECE ALLAH A AİTİM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TÜRKOĞLU: TEYZE KAMERANIN FARKINDA BİLE DEĞİL! KANI BOZUKLAR BU GÖRÜNTÜDEN RAHATSIZ OLUYOR TABİ! BAYRAKSIZLAR
Cevap Yaz 1 19 Yayından Kaldır
BİZİ KİMSE YENEMEZ: TÜRKLER SAVAŞTA ÖLÜR, AMA YENİLEMEZ!!
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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