Kafasından 1 kilo 250 gramlık kitle alınan Elif bebek 6 aylık oldu

11.11.2019 13:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:14

Kocaeli'nin Derince ilçesinde "cranium bifidum" (ikiz kafa) teşhisi konulan ve temmuzda ameliyatla başından 1 kilo 250 gramlık kitle alınan Elif bebek, yaşadığı kötü günleri geride bırakarak 6 aylık oldu.

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası kızları Elif, sosyal medyada paylaşılan yardım talepleri sonrası, 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından yapılan ameliyatla kafasındaki 1 kilo 250 gramlık kitle alınan Elif bebek, 16 Temmuz'da taburcu edildi.

Ameliyatın ardından her hafta İstanbul'da kontrolleri yapılan Elif bebek, kritik süreçleri atlatmasının ardından 6 kilograma ulaştı.

"Durumu ocakta netleşecek"

Anne Arzu Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dördüncü ayında teşhis konulan hamileliğini sonlandırmayı kabul etmediğini anlatan Hıdır, böyle durumlarla karşı karşı kalan anne adaylarına, umutlarını yitirmemeleri ve doğru doktoru bulmak için mücadele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Önceleri çocuklarının ameliyat olabileceğine inanmadıklarını belirten Hıdır, "Bebeğimizi sağlıklı şekilde kucağımıza alacağımızı da beklemiyorduk. Elif, şu anda normal bir bebek gibi. Bir sıkıntısı yok." diye konuştu.

Hıdır, Elif'in 4 yaşında tekrar ameliyat olacağını söyleyerek, "Kafasının arkasında bir boşluk var. O boşluklar, 4 yaşında ameliyatla doldurulacak. Hidrosefali hastalığı çok şükür çıkmadı ama engelimiz var. Görmesinde bir sıkıntı var büyük ihtimalle. Durumu ocakta netleşecek." dedi.

Zor bir süreç atlattıklarını dile getiren Hıdır, "Çok şükür, kardeşleri Elif'i çok seviyor. Elif'in bütün kötü süreçlerine şahit oldukları için ona karşı çok hassaslar. Kafasına dokunurken canını acıtacaklar diye çok korkuyorlar. Elif, bizim mucize bebeğimiz. Diğer bebeklerden farkı yok. Diğer 2 çocuğumuzdan farkı yok. Elif'i her şekilde kabul ettik, çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kızımızı rahatça kucağımıza alıyoruz"

Baba Ali Akın Hıdır da ameliyatın üzerinden 4 ay geçtiğini, bu süreçte çocuklarının gelişiminin güzel olduğunu söyledi.

Ocakta İstanbul'a kontrole gideceklerini belirten Hıdır, şöyle devam etti:

"Şu anda engelin ne olduğu tam belli değil. İlerleyen zamanlarda belli olacak. Ama her şeye rağmen çok şükür kızımızı rahatça kucağımıza alıyoruz, seviyoruz. Bu kadarını beklemiyorduk çünkü bebeğimizle ilgili çok kötü şeyler anlattılar. Rabb'im yüzümüze güldü, kızımızı bize bağışladı. Tamamen bir mucize. Ameliyat olabileceğinden bile umudumuz yoktu. Bir anda sosyal medyanın gücüyle, Sağlık Bakanımızın yardımıyla kızımızı ameliyat ettirdik. Kızımız sağlığına kavuştu. Rahatça sevebiliyoruz, taşıyabiliyoruz. Elif, bizim yaşam kaynağımız."

Bakan Koca ve Milletvekili Taytak'a teşekkür eden Hıdır, "Bizi yalnız bırakmadılar. Kızımızı, Rabb'im bize bağışladı. Onlar da hayırlı bir işe vesile oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA