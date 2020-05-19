Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı

Kafalar Karışık filmi, Atakan'ın sevdiği kadın ile olmasına engel olan dedeye karşı üç arkadaşın mücadelesini anlatıyor. İnatçı dedeye karşı, yıllar önce ortalardan kaybolan babayı bulmak şart olmuştur. Kafalar Karışlık filmi oyuncuları kim?

Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı
19.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:04

Kafalar Karışık filmi fragmanı izle! Yücel Yolcu'nun yönetmen koltuğunda bulunduğu Kafalar Karışık filminin yapımcılığını Erdem Karahan, Burak Uçman, Büşra Nur Karahan üstleniyor. Senaryosunu da yine Büşra Nur Karahan ile Enver Sülük kaleme aldı.

Kafalar Karışık fragmanı ve daha fazlası için tıklayın...

KAFALAR KARIŞIK OYUNCULARI

Aşkı uğruna yollara düşen Atakan ve arkadaşları, evliliğe engel olan dedeyi oyun dışında bırakmak için her yolu denerler. Başarılı komedi filminin oyuncu kadrosunda:

Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Erkan Can, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Selahattin Taşdöğen, Ruhi Sarı, Ece Seçkin, Feride Hilal Akın, Enes Batur, Uras Benlioğlu, Yusuf Aktaş, Nilgün Kasapbaşoğlu, Çağla Demirel, Kaya Giray, Şeyda Erdoğan, Erhan Yazıcıoğlu, Burak Tamdoğan, Sabri Muran isimler yer alıyor.

Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı

KAFALAR KARIŞIK FİLMİ KONUSU

Atakan'ın biricik sevdiği Buse ile mutlu bir birlikteliği vardır ve hatta evlenmek için adı atmak isterler. Zengin olan Buse'nin dedesi ise bu evliliğe razı gelmez. Atakan tüm benliği ile dedeyi ikna etmeye çalışsa da çabaları nafiledir. Böyle olunca geriye tek bir çare kalır. Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmak. Müstakbel kayınpederini bulmak için macera dolu bir yola koyulan Atakan'a bu serüvende yakın arkadaşları Fatih ve Bilal eşlik eder. Atakan ile Buse evlenebilecek mi?

Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı
Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı

Manşet

Haberler

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Haber
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti
Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir
Ilısu Barajı açılışında konuşan Erdoğan: Kendi halkına silah çekenlere en güzel cevap bu eserdir
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
İtalyan modacı, koronavirüse özel üç parçadan oluşan bikini tasarladı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Askerlik anısını anlatan Faik Işık, canlı yayında küfür etti
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Süreyya Önder Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Sinan Özen Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Kafalar Karışık oyuncuları! Kafalar Karışık filmi konusu ve fragmanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 17:04:45. #1.15#
title