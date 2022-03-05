Kadirov'un askerleriyle ilgili korkunç iddia: Yarısı öldü, cesetler ülkeye dönerse infial olur
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Kırım Tatarlarının lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Putin'e destek amacıyla Ukrayna'ya 1500 asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov'un askerlerinin yarısının öldüğünü ancak bu askerlerin Rusya'daki morglarda bekletildiğini söyledi. Kırımoğlu, cesetlerin Çeçenistan'a dönmesi durumunda infial olacağını iddia etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken, bugün sivillerin tahliyesi için sağlanan ateşkes biraz da olsa yüzleri güldürdü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Avrupa'dan destek talebi yineledi. Rusya tarafını destekleyen Çeçenistan'la ilgili ise korkunç bir iddia ortaya atıldı.
KIRIMOĞLU: ÇEÇEN ASKERLERİN YARISI ÖLDÜ
Kırım Tatarlarının lideri Abdülcemil Kırımoğlu önceki gün yaptığı açıklamada Çeçen askerlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Rusya'ya gönderilen askerlerin yarısının öldüğünü belirten Kırımoğlu, "(Kadirov'un askerleri) Çeçen demeye dilim varmıyor. Kadirov, 1500 kadar adamını Kiev'e yolladı. Askerlerin yarısı öldü, Rusya'daki morglarda tutuluyorlar" dedi.
"ÜLKEYE GÖNDERİLİRLERSE İNFİAL OLUR"
Kırımoğlu, askerlerin cesetlerinin Çeçenistan'a gönderilemediğini belirterek, "Ölülerin çoğu Kırım'da krematoryumda yakılıyor. Akrabalarına teslim edilmiyor. Ayrıca mobil krematoryum da getirmişler, ölülerini hemen yakıyorlar. Çünkü, o kadar ceset Rusya'ya dönerse ciddi infial olur" ifadelerini kullandı.