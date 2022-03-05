Kadirov, Putin'den izin istedi: Askerlerimizin ölmesini izlemeyelim, şehirlere girmemize izin verin

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rusya'dan yana taraf tutan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Rusya'nın kısa süre içerisinde istediğini alamamasının ardından Putin'den talebini açıkladı. Kadirov, dün yaptığı açıklamada Çeçen askerlerin Ukrayna'da kritik öneme sahip bölgeleri hızla ele geçirebileceğini, bunun da Rusya'nın askeri operasyonunun hedeflerine kolayca ulaşmasını sağlayabileceğini söyledi.

"TÜM ŞEHİRLERİ ELE GEÇİRMEMİZE İZİN VERİN"

Çeçen lider, Rusya lideri Vladimir Putin'e seslenerek "Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve diğer tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin" dedi.

"HER ŞEYİ BİR İKİ GÜNDE BİTİREBİLİRİZ"

Kadirov, Putin'e hitaben "Yoldaş devlet başkanım, sizin için ölmeye hazırım ve emrinizdeyim. Ama askerlerimizin öldüğünü izleyemem. Lütfen gözünüzü kapatın ve bizim savaşçıların her şeyi bir iki günde bitirmesine izin verin. Sadece bu ülkemizi ve halkımızı kurtarabilir" ifadelerini kullandı. Ukrayna'da halen 12 bini aşkın Çeçen savaşçının bulunduğu belirtiliyor. Ukraynalı yetkililer, daha önce Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurmuştu.

PARALI ASKERLER PLANLANLANDIĞI GİBİ İLERLEYEMEDİ

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 9 gün geride kalırken Batı'nın istihbarat raporlarına göre Moskova Ukrayna'da bine yakın paralı asker konuşlandırmayı planlıyor. CNN'in haberine göre üst düzey bir savunma yetkilisi, Rusya'nın paralı askerlerinin halihazırda Ukrayna'da savaşta yer aldığının bilindiğini ama tam yerlerinin ve sayılarının tespit edilemediğini kaydetti. Yetkili, Ukrayna'nın beklenmedik direnişi sonucu paralı askerlerin planladıkları gibi ilerleyemediğini ve 200 kadarının da savaşta öldüğünü savundu.

"ŞEHİRLERİ BOYUN EĞDİRİNCEYE KADAR BOMBALAYACAKLAR"

Batılı üst düzey bir istihbarat yetkilisi de Moskova'nın şehirleri Ukrayna'yı boyun eğdirinceye kadar bombalayacağını düşündüğünü ifade etti. İstihbarat yetkilisi, Rusya'nın son günlerde sivil yerleşimleri bombalaması sonucu can kaybının hızla artabileceğine dikkat çekti.