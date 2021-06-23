Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi
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Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da Kadir Şeker'in parkta şiddet gördüğünü düşünerek Özgür Duran'ın elinden kurtarmak istediği Ayşe Dırla, 900 gram eroinle yakalanıp tutuklanmıştı. Dırla'nın, birlikte suça karışıp tutuklandığı sevgilisi Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı.

Konya'da üniversite sınavlarına hazırlanan ve tıp fakültesinde okumak isteyen Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yoldan geçerken Piri Reis Parkı'nda, Ayşe Dırla'yı, sevgilisi Özgür Duran'ın dövdüğünü fark edince müdahale etti.

ÖZGÜR DURAN'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kadir Şeker, aralarında çıkan arbedede Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şeker, kasten adam öldürme suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı.

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Taraf avukatlarının itirazı üzerine karar, Yargıtay'a taşındı.

ŞEKER'İN KURTARDIĞI KADIN UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden kurtardığı Ayşe Dırla ise 29 Kasım'da merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, Murat Hanlı ile birlikte otomobilde, bebe bisküvisi içine gizlenen 900 gram eroinle yakalandı. Gözaltına alınan Dırla ile Hanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi

CEZAEVİNDE EVLENDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet savcılığı tarafından 2 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Ayşe Dırla'nın birlikte tutuklandığı Murat Hanlı ile cezaevinde evlendiği ortaya çıktı. Mahkeme kayıtlarında da Ayşe Dırla'nın soyadının 'Hanlı' olarak değiştirildiği, çiftin yargılanmasının devam ettiği öğrenildi.

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız

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Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi - Haberler
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