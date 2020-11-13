Kadir Şeker'in, aldığı 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

Kadir Şeker'in, aldığı 12,5 yıl hapis cezasına itirazKONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya hem kendi...

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen cezaya hem kendi avukatları hem de Özgür Duran'ın ailesinin avukatları itirazda bulundu.

Şeker'in avukatları olayın meşru müdafaa olduğunu savunurken, Duran'ın ailesinin avukatları da olayın 'kasten adam öldürme' suçu olduğunu ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasının gerektiğini savundu. Şeker'in cezasıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı da itirazda bulunup, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini talep etmişti. Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp Fakültesi'nde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN EN ÜST SINIRDAN UYGULANMASI İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması yönünde talepte bulundu.

AVUKATLAR DA İTİRAZDA BULUNDU

Kadir Şeker'in avukatları da karar itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatları tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini belirterek, mahkeme meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaada sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak Kadir Şeker'in beraatine, tahliye edilmesine karar verilmesini talep etti.

ÖZGÜR DURAN'IN AVUKATLARI DA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİN UYGULANMAMASINI TALEP ETTİ

Öldürülen Özgür Duran'ın avukatları da, cezayı az bulup itirazda bulundu. 'Kasten adam öldürme' suçunun gerçekleştiğini belirten avukatları, itiraz dilekçelerinde Kadir Şeker'in olay yerine 23 santimetrelik bıçakla geldiğini bunun Ayşe Dırla'nın ifadesinde de yer aldığını kaydetti. Kadir Şeker hakkında uygulanan haksız tahrik indiriminin hukuka ayrı olduğu belirtilen dilekçede, "Haksız tahrik nedeniyle uygulanan indirim bariz bir şekilde hukuka, içtihat haline gelmiş Yargıtay Ceza Genel Kurulu/Yargıtay kararlarına aykırıdır. Haksız tahrik altında işlenen suç, ilk haksız harekete karşı işlenen bir tepki suçudur. Maddi gerçek bakımından ilk haksız hareket, sanığın somut olaya yönelik doğrudan bıçaklı müdahalesidir. Sanıkla ilintisi olmayan üçüncü kişi lehine haksız tahrik uygulanamaz. İlk haksız eylem sanık tarafından gerçekleştirilmiştir. Oluşa bu haliyle bakıldığında yapılacak müstakar uygulamanın, TCK.29. madde hükümleri çerçevesinde indirim olmaksızın kasten öldürme cihetine gidilmesi olduğu barizdir. Haksız tahrik bakımından olmazsa olmaz nitelik ve önemde olan, mağdurun başlangıç nitelikli provokatif hareketi somut olay bakımından söz konusu değildir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı