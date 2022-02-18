Kadir Mısıroğlu kimdir? Kadir Mısıroğlu kaç yaşında ve nereli? Kadir Mısıroğlu hayatı…

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KADİR MISIROĞLU KİMDİR?

Kadir Mısıroğlu 24 Ocak 1933 Akçaabat doğumlu olup 5 Mayıs 2019 İstanbul'da vefat etmiştir. Türk yazar, avukat ve gazeteci.

1964'te Sebil adlı yayınevini kuran ve Sebil dergisini çıkaran Mısıroğlu, altmıştan fazla kitap yayımladı. Atatürk aleyhtarlığı ile tanındı. Hakaret içeren yayınları ve konuşmaları nedeniyle hakkında pek çok dava açıldı ve hapis cezası aldı. 1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selamet Partisi Koalisyonu tarafından çıkarılan genel af ile serbest kaldı. Siyasete atılarak Millî Selamet Partisine girdi. Necmettin Erbakan'ın yanında siyaset yaptı. 12 Eylül Darbesi'nden sonra yurt dışına, Batı Almanya'ya gitti. 7 Eylül 1983 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından Türk vatandaşlığından çıkarıldı, İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu, İngiltere'ye yerleşti. Daha sonra yine Almanya'ya döndü. 1991'de ise Türkiye'ye döndü. 5 Mayıs 2019'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

1933 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akçaabat'ta, lise öğrenimini Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Fakülte yıllarından itibaren hukuktan çok tarihe ilgi duydu ve Türkiye'nin yakın tarihi ile alakalı araştırmalar yapmaya yöneldi. Gençlik yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde takma adlarla yazılar yayımladı. 1961'de Aynur Aydınaslan ile evlendi. Bu evlilikten Abdullah Sünusi (1963), Fatıma Mehlika (1965), Mehmet Selman (1973) isimli üç çocuğu oldu.

1964 yılında Sebil Yayınevi'ni kurdu ve "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabının birinci cildini bu yayınevinin ilk kitabı olarak yayımladı. Rıza Nur tarafından yazılan "Hayat ve Hatıratım" adlı kitabını 1968 yılında yayımladı. 1970 yılında genişletilmiş ikinci baskısını yayımladığı "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabı 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a istinaden toplatıldı ve Mısıroğlu hakkında dava açıldı. 1970 yılının Ocak ayında Millî Türk Talebe Birliği'nde Harf Devrimi ile alakalı verdiği bir konferanstaki sözleri nedeniyle de hakkında dava açıldı, yedi yıl hapis cezası aldı. Eskişehir Sivil Cezaevi ve İstanbul Sağmalcılar Cezaevi'nin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yattı. Bu sırada Cerrahpaşa Tip Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nden bir rapor aldı. Bu raporla bir süre hapisten çıkmayı talep etti ancak bu talep reddedildi. 1974 yılında serbest kaldı, "Lozan Zafer mi, Hezimet mi?" kitabı ile ilgili dava da bu af ile karara varılmadan düştü.

Mısıroğlu bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde 5 Mayıs 2019'da 86 yaşında öldü. Mısıroğlu'nun cenazesi 6 Mayıs 2019'da Çamlıca Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üsküdar'daki Nasuhi Mehmet Efendi Camii haziresine defnedildi.

KADİR MISIROĞLU ESERLERİ

Araştırma kitapları

Lozan Zafer mi, Hezimet mi? C. I-II-III (1965, 1974, 1977)

Macar İhtilâli (1966)

Yunan Mezâlimi (Türk'ün Siyah Kitabı) (1967)

Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücâhidler (1967)

Amerika'da Zenci Müslümanlık Hareketi (1967)

Moskof Mezâlimi C. I-II (1970)

Musul Mes'elesi ve Irak Türkleri (1972)

Osmanoğulları'nın Dramı (1974)

Ali Şükrü Bey (1978)

Bir Mazlum Padişah: Sultan Vahideddin (2005)

Bir Mazlum Padişah: Sultan Abdülaziz (2006)

Bir Mazlum Padişah: Sultan II. Abdülhamid (2007)

Osmanlı Tarihi C. I-II-III (2013, 2014, 2017)

Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi ve Zulümler (2015)

CHP'nin Günah Galerisinden Sayfalar (2015)

Asrın İhâneti: Paralel Yapı veya F. Gülen'in Günah Galerisinden Sayfalar (2015)

Fikrî eserleri

İslâmcı Gençliğin El Kitabı (1981)

Hicret (1990)

Geçmişi ve Geleceği ile Hilâfet (1993)

Üstad Necip Fazıl'a Dâir (1993)

İslâm Yazısına Dâir (1993)

Doğru Türkçe Rehberi Yahud Bin Uydurma Kelimeyi Boykot (1993)

Geçmiş Günü Elerken C. I-II (1993, 1995)

şıklar Ölmez!.. (1994)

Üç Hilâfetçi Şahsiyet (1995)

Gurbet İçinde Gurbet (2004)

Filistin Dramı'nın Düşündürdükleri (2004)

İthaflı Fıkralar (2005)

Hayat Felsefesi Yahud Yaşamak Sanatı (2005)

İslâm Dünya Görüşü (2008)

Muhtasar İslâm Tarihi C. I-II-III (2009, 2010, 2012)

Tarihten Günümüze Tahrif Hareketleri C. I-II-III (2010, 2011, 2012)

Kırk Görgü Şahidinden Naklen Benden Tarihe Haberler (2016)

Romanları

Kanlı Düğün (1972)

Uzunca Sevindik (1973)

Kırık Kılıç (1973)

Kavuklu İhtilâlci (2005)

Düzmece Mustafa (2005)

Cem Sultan'ın Papağanı (2006)

Zağanos Paşa (2006)

Veli Bayezid'in Bedduası (2008)

Malkoçoğlu Kardeşler (2008)

Makbul ve Maktul İbrahim Paşa (2008)

Barbaros Hayreddin Paşa (2009)

Sokollu Mehmed Paşa (2009)

Mimar Koca Sinan (2011)

Zorâkîsî (Şehzade Bayezid) (2012)

Pîrî Reis (2012)

Şiir kitapları

Cemre (1992)

KADİR MISIROĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Kadir Mısıroğlu, 24 Ocak 1933 Akçaabat doğumlu olup 5 Mayıs 2019 İstanbul'da vefat etmiştir. Kadir Mısıroğlu 86 yaşında vefat etmiştir.

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