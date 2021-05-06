Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir doğru mu yanlış mı? Kadir Gecesi hangi gecedir?

Kadir Gecesi'nin tam olarak ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte birçok hadisi şerife göre Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine tekabül etmektedir. Fakat bazı hadisi şeriflerde ise Ramazan ayının son 10 gecelerinin teklerinde arayın buyuruyor. Peki Kadir Gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. gecesidir doğru mu yanlış mı? Kadir Gecesi hangi gecedir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir Gecesi Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi mi? Kadir Gecesi, mübarek Ramazan ayının 27. gecesidir. Peki Ramazan ayının 27. gecesi ne zamana denk geliyor? Kadir gecesi 8 Mayıs mı yoksa 9 Mayıs mı? Kadir gecesi 8 Mayıs Cumartesi günü mü? Kadir Gecesi 9 Mayıs Pazar günü mü? Ramazan ayının 27. gecesi ne zaman? Kadir Gecesi ve Ramazan ayı takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz...

KADİR GECESİ RAMAZAN AYININ 27. GECESİ Mİ?

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir Gecesi'nin ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki Kadir Gecesi ramazan ayındadır.

Kadir Gecesi; Resulüllah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır.'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179)

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, ramazanın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm,05-206). Dolayısıyla ramazanın son gecelerini Kadir Gecesi'ymiş gibi değerlendirmek gerekir.

2021 KADİR GECESİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesidir. Yani önümüzdeki 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Kadir Gecesi'dir.

Kadir Gecesi : 8 Mayıs Cumartesi 2021 tarihine denk geliyor.

Ramazan ayı son 10 gecesi takvimi:

Ramazan Ayı 20. gecesi : 1 Mayıs Cumartesi'yi 2 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

Ramazan Ayı 21. gecesi : 2 Mayıs Pazar'ı 3 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 22. gecesi : 3 Mayıs Pazartesi'yi 4 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 23. gecesi : 4 Mayıs Salı'yı 5 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 24. gecesi : 5 Mayıs Çarşamba'yı 6 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 25. gecesi : 6 Mayıs Perşembe'yi 7 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 26. gecesi : 7 Mayıs Cuma'yı 8 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 27. gecesi : 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece

Ramazan Ayı 28. gecesi : 9 Mayıs Pazar'ı 10 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece

Ramazan Ayı 29. gecesi : 10 Mayıs Pazartesi'yi 11 Mayıs Salı'ya bağlayan gece

Ramazan Ayı 30. gecesi : 11 Mayıs Salı'yı 12 Mayıs Çarşamba'yabağlayan gece

Ramazan ayı son 10 günü takvimi:

Ramazan Ayı 20. günü : 2 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 21. günü : 3 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 22. günü : 4 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 23. günü : 5 Mayıs Çarşamba

Ramazan Ayı 24. günü : 6 Mayıs Perşembe

Ramazan Ayı 25. günü : 7 Mayıs Cuma

Ramazan Ayı 26. günü : 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Ayı 27. günü : 9 Mayıs Pazar

Ramazan Ayı 28. günü : 10 Mayıs Pazartesi

Ramazan Ayı 29. günü : 11 Mayıs Salı

Ramazan Ayı 30. günü : 12 Mayıs Çarşamba

Buna göre Kadir Gecesi 2021 yılında 8 Mayıs Cumartesi'yi 9 Mayıs Pazar'a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Kadir Gecesi aslında 8 Mayıs Cumartesi günü akşam namazı ile birlikte başlıyor. 9 Mayıs imsak vaktine kadar devam ediyor. Dinimizde geceler gündüzden önce geldiği için Kadir Gecesi 9 Mayıs değil 8 Mayıs akşam namazı ile başlayacaktır.

KADİR GECESİ'NİN KESİN OLARAK BELİRLENMEMESİNİN HİKMETİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir Gecesi'nin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir Gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir Gecesi'nin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

KADİR GECESİ NELER YAPILMALI?

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir Gecesi'ni ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlu leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73).

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR YAPILMALIDIR?

Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir Gecesi'nde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.