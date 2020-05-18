Kadir Gecesi'ne doğru Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, Kadir Gecesi'nin İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kadir Gecesi'ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramı'na girecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularımızın daha da yoğunlaştığı mübarek Ramazan-ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin ve Ramazan Bayramına yaklaşmanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir."

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Kadir Gecesi'ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı hürmetine salgın hastalıkların son bulmasını temenni ettiklerini aktaran Çalık, "Kadir Gecesi'nin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Güder, "Ramazan ayı koronavirüs salgını nedeniyle sofralarımızı paylaşamayıp, birlik beraberlik içerisinde iftar yapamadığımız için gönüllerimiz buruk olsa da bizler yine gönlümüz bir olarak geçirdik. Şu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine dualarımız da bu kara günlerin artık geride kalmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA