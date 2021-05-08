Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Az sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen programda ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te İl Müftülüğü tarafından Beşbinevler Merkez Camisi'nde düzenlenen program, salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda, din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Bolu

Bolu'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Bayezid Camisi'nde düzenlenen programda Bolu Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu vaaz verdi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Bartın

Bartın'da İl Müftülüğünce Merkez Şadırvan Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerine uyularak ibadet edildi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa katılan sınırlı sayıdaki cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Kocaeli

Kocaeli'de Yenicuma Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı namazı öncesi okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Salavat getirilen ve ilahiler seslendirilen programa katılan vatandaşların Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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