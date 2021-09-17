Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında tatsız bir olay yaşandı. Yemekleri ve temizliği beğenilmeyen Yeşim Çelik, eleştiri alınca yarışmacılara tepki gösterince olayın dozunu kaçırdı.

ALDIĞI PUANI GÖRÜNCE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Rakibi Zeynep hanımdan 2 puan alınca öfkelenen ev sahibi Yeşim Çelik, "Puanı kabul etmiyorum değiştirsin" diyerek tepki gösterdi. Zeynep hanımın puanını değiştirmeyeceğini öğrenince iyice sinirlenen Yeşim hanım, mutfağa giderken sinirinden ağladı.

RAKİBİNİ EVDEN KOVDU

Salona döndüğünde Zeynep hanıma tepki göstermeye devam eden Yeşim Çelik, "Oturduğun o koltuk pis, kalk git buradan. Benim evime pis diyemezsin o koltukta pis. Kalkın o koltuktan. İstemiyorum kalkın. Adaletsiz biri benim misafirim olamaz. Çıkın gidin" diyerek yarışmacıyı evinden kovdu.

KADİR EZİLDİ: ANNENİZ YAŞINDA BİR KADINİ GİDİP ÖZÜR DİLEYİN

Yaşanan olayın ardından şaşkına uğrayan sunucu Kadir Ezildi, "Kimse size kalkın gidin demedi. Anneniz yaşında bir kadın. Gidip Zeynep Hanım'dan özür dileyin" dedi.

ÖZÜR DİLEMEK YERİNE TARTIŞMAYA DEVAM ETTİ

Maruz kaldığı tavır karşısında sinirlenen Zeynep hanım ise salondan ayrılarak başka bir odaya geçti. Kadir Ezildi ve diğer yarışmacıların "Özür dile" baskılarına dayanamayarak Zeynep hanımın yanına giden Yeşim hanım, kendini affettirmek yerine tartışmaya devam edince Kadir Ezildi yeniden araya girdi.

YARIŞMACILAR DA EVDEN AYRILDI

Zeynep hanımın evden kovulmasına sessiz kalamayan diğer yarışmacılar da puanlarını verdikleri için evden erken ayrılmak istedi. Kadir Ezildi de "Ben böyle bir şey görmedim. Bu saygısızlık. Yapılanlar kabul edilemez" diyerek puanını evden çıkıp dışarıda verdi.

Zeynep hanım

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