Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu - Haberler Magazin
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Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelen En Hamarat Benim programının yarışmacılar birbirine girdi. Kendisine verilen puanı beğenmeyen ev sahibi kadın, rakibini evinden kovdu. Yaşanan duruma sinirlenen Kadir Ezildi ve diğer yarışmacılar ortam sakinleşmeyince evden erken ayrıldı.

FOX TV'de yayınlanan Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim yarışmasında tatsız bir olay yaşandı. Yemekleri ve temizliği beğenilmeyen Yeşim Çelik, eleştiri alınca yarışmacılara tepki gösterince olayın dozunu kaçırdı.

Rakibi Zeynep hanımdan 2 puan alınca öfkelenen ev sahibi Yeşim Çelik, "Puanı kabul etmiyorum değiştirsin" diyerek tepki gösterdi. Zeynep hanımın puanını değiştirmeyeceğini öğrenince iyice sinirlenen Yeşim hanım, mutfağa giderken sinirinden ağladı.

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

Salona döndüğünde Zeynep hanıma tepki göstermeye devam eden Yeşim Çelik, "Oturduğun o koltuk pis, kalk git buradan. Benim evime pis diyemezsin o koltukta pis. Kalkın o koltuktan. İstemiyorum kalkın. Adaletsiz biri benim misafirim olamaz. Çıkın gidin" diyerek yarışmacıyı evinden kovdu.

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

Yaşanan olayın ardından şaşkına uğrayan sunucu Kadir Ezildi, "Kimse size kalkın gidin demedi. Anneniz yaşında bir kadın. Gidip Zeynep Hanım'dan özür dileyin" dedi.

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

Maruz kaldığı tavır karşısında sinirlenen Zeynep hanım ise salondan ayrılarak başka bir odaya geçti. Kadir Ezildi ve diğer yarışmacıların "Özür dile" baskılarına dayanamayarak Zeynep hanımın yanına giden Yeşim hanım, kendini affettirmek yerine tartışmaya devam edince Kadir Ezildi yeniden araya girdi.

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu

Zeynep hanımın evden kovulmasına sessiz kalamayan diğer yarışmacılar da puanlarını verdikleri için evden erken ayrılmak istedi. Kadir Ezildi de "Ben böyle bir şey görmedim. Bu saygısızlık. Yapılanlar kabul edilemez" diyerek puanını evden çıkıp dışarıda verdi.

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovduZeynep hanım

Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Kadir Ezildi'nin programında olay çıktı! Yarışmacı, aldığı puanı beğenmeyince rakibini evden kovdu - Haberler Magazin
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