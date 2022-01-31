Kadir Doğulu Nasıl Derviş Oldu? Neslihan Atagül ve Eşinin Şaşırtan Hayat Öyküsü...

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yılbaşı gecesi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagülçifti Maslak'taki Balkabağı'nda eğlendi. Çıkışta muhabir arkadaşlarımızın röportaj yaptığı çift araçlarına doğru giderken arkalarından bir arkadaşları şöyle seslendi: Kadir derviş...

Peki neydi bu derviş lakabının aslı, nereden çıkmıştı?

Zaten ünlü karı kocanın Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu ama konunun Bektaşiliğin dışında farklı bir boyutta olduğu iddiası konuşuluyor.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre Ali Suphi lakabını kullanan Ali Osmay Güre'ye, aralarında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de de bulunduğu bir grup ünlü oyuncu ve müzisyen "Baba" diye hitap ediyor.

Onlara göre Bektaşi olabilmek ve kurulan sofralarda yer alabilmek için "baba"dan "nasip almanız" gerek...

"MADDİ VE MANEVİ YARDIMLAŞMA İÇİNDELER"

Rakıya "dem" diyen bu grup aralarında özel bir kardeşlik bağı kurmuş durumda, maddi ve manevi yardımlaşma içinde ve birbirlerini seçilmiş, çok başarılı, özel insanlar olarak görüyor... Erkekler kadınlara bacı diyor.

Evlerinde kurulan sofralar ve şapka ve kıyafetle yaptıkları dua toplantıları saatlerce sürüyor. Zaman zaman toplantılara "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar da katılıyor.

Buluşulan sofranın kuralları bulunuyor, mesela "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşnuyor, telefonlara bakılmıyor.

HERKESİN YENİ BİR ADI VAR

Ayrıca herkesin yeni bir adı var; mesela Murat Dalkılıç'ın diğer adı "Keremcan", Tansel Öngel'in ise "Fethican"...

Adını "Kadir" vurgusuyla kullanmaya devam eden Kadir Doğulu ise son yıllarda gösterdiği gelişim sayesinde Ali Suphi tarafından "dervişlik" mertebesine yükseltilmiş.

'DERVİŞ' DİYE SESLENİYORLAR

Bu yüzden yakın çevresi ünlü oyuncuya "derviş" diye sesleniyor. Alim Yapım şirketini kuran Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün de içinde olacağı yeni projeler yapmak, müzik albümleri piyasaya çıkarmak ve bu bilgileri tüm dünyaya yaymak istiyor.

NESLİHAN ATAGÜL, SEFİRİN KIZI'NDAN BU YÜZDEN Mİ AYRILDI?

Bu arada "baba"nın lafından çıkmayan ve her konuyu danışan çiftten Neslihan Atagül'ün "Sefirin Kızı"ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var. Dizinin son sezonunda sağlık sorunları yaşayan oyuncunun projenin kendisine iyi gelmediğini belirten "baba"nın da izniyle projeden ayrılmaya karar verdiği öne sürülüyor.

"BACI DERKEN..."

Öte yandan ekibin önde gelen isimlerinden Murat Dalkılıç'ın kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan ve eski sevgilisi Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın ekibe ilk katıldığı dönemde Hande Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdüğü ancak ünlü oyuncunun daha sonra yakın çevresinden de gelen tepkiyle hem Dalkılıç'la hem de arkadaş ortamıyla tüm bağını kestiği belirtildi.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

Senden Bana Kalan

Araf

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Neslihan Atagül ile evlidir.