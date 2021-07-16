Kadınların yarım kalan hayallerini gerçekleştiriyorlar

Akdeniz Kadınları ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi-Yarım Kalan Hayaller Çalışma Grubu, yarım kalan hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Akdeniz Kadınları ve Adana Kent Konseyi Kadın Meclisi-Yarım Kalan Hayaller Çalışma Grubu, yarım kalan hayalleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

ASKİ Kapalı Spor Salonu yanındaki Spor Park'ta düzenlenen etkinlikte Akdeniz Kadınları Davul Show ekibi Adana Demirspor forması ile hem Süper Lig'e çıkan mavi lacivertli takıma destek vermek, hem de bir kadının futbolcu olma hayaline, sınırlı da olsa katkı sağlamak için için gösteri yaptı.

Hareketli Yaşam Spor Kulübü Derneği Başkanı Serap Dincel, "Biz toplumda kadın algısını değiştirmek, kadınlarımızı aktif yaşlanmaya özendirmek ve kadınlarımızın cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle gençken gerçekleştiremedikleri hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetler yapmaktayız. Projemiz kapsamında kadınlarımızın hayali olan Bando Takımı, Davul Takımı ve Kadın Efe Grubu kurduk.

Bugün de futbolcu olma hayali olan ancak aile basısı nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen ve aynı zamanda fanatik bir Adana Demirspor taraftarı olan Neslihan Karabıyık'ın günüydü. Bir gün de olsa Neslihan sultanımızla kadınlarımız Adana Demirspor forması giyerek tek kale maç yaptık ve Davul Takımı'nın Adana Demirspor marşına eşlik ederek bir kadınımızın daha hayalini olabildiğince gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bir kadının gençlik hayalini gerçekleştirmemizde desteklerini esirgemeyen Adana Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Prof. Dr. Emel Yıldız'a ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı