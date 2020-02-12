"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"
Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.
12.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:11
Mike Pompeo'nun konuşması
- Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.
Kaynak: AA