"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"
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"Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"

Ivanka Trump'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.

12.02.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:11

Mike Pompeo'nun konuşması

- 'ın konuşması WASHINGTON - Ivanka Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD 'nda düzenlenen "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi" paneline katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: "Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi"
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