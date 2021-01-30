KADINLARIN KOLAJEN ÇILGINLIĞINA UZMANLARDAN SAHTE ÜRÜN UYARISI

-Uzman Eczacı Levent Gökgünneç

"Gerçekten kaliteli ve etkili bir ürün alabilmek ve zarar görmemek için bu tür ürünlerin eczanelerden alınması gerekiyor. Bu ürünleri alırken eczacınıza danışmanız gerekiyor. Çünkü eczanedeki ürünlerin büyük bir çoğunluğunun hammaddesi patentli"

"Alerjik reaksiyon en önemli problem. Mide ve bağırsak sorunları ise ikinci problemler. Alerjik reaksiyonlar ise çok da basit olmayabilir. Kaşıntı, deri döküntüsü ve kızarıklıkla başlar ancak içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir ürün ani şoklara yol açabilir. ya da mide sorunu yaşarsınız"

- Doç. Dr. Kerem Alptekin,

"Bizim daha çok ilgilendiğimiz kısım kıkırdak problemlerini azaltması. Özellikle kıkırdak hücrelerindeki tamiri artırdığı biliniyor. Kemik dokunun yer aldığı gıdalarda doğal kolajen daha fazla. Bunlar kemik suyu ve bundan hazırlanan besinler (kelle paça çorbası…) olarak karşımıza çıkıyor"

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, - Kolajen takviyeleri, Türkiye'de son 5 yıldır özellikle kadınlar tarafından tercih ediliyor. Cilt, eklem ve kas sağlığına faydalarıyla bilinen bu maddeyi doğal yollarla almak mümkün. Mide asidi nedeniyle doğal yollardan alınan maddenin kalıcı olmayacağını belirten uzmanlar gıda takviyelerini önerirken sahte ürünler konusunda uyarıda bulundu.

Cilt ve eklemlere faydasıyla bilinen kolajen peptitler, son yıllarda stres, uyku bozuklukları, unutkanlık gibi birçok sağlık problemine yararlarıyla anılmaya başlandı. Hal böyle olunca piyasada çok fazla ürün ortaya çıktı. Türkiye'de de son 5 yıldır kolajen peptitlere talep bir hayli artmaya başladı. Yurt dışında yapılan bir araştırmada 6 ay 120 kadın hastanın izlendiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Kerem Alptekin, araştırma sonuçlarına dikkat çekti. Kolajen peptit kullanan kadınlarda diz ve kalça kireçlenmesi sorunlarının yüzde 30 azaldığını anlatan Doç. Dr. Kerem Alptekin, "Fonksiyonel açıdan da artışlar olduğu tespit edilmiş. Sadece kireçlenmede değil kas hasarlarında da etkili. Türkiye'deki araştırmada da benzer sonuçlar var. Özellikle kolojen peptit kullanan hastalarda ağrılarda etkili olduğu ortaya konulmuş. Kadın erkek herkese bu takviyeleri öneriyoruz. Kadınlarda kıkırdak hasarı daha fazla yaşanabiliyor. Çok fazla spor yapan erkeklerde kıkırdak kaybı yaşanıyor. O yüzden onlara da öneriyoruz" dedi.

DOĞAL KOLAJEN KELLE PAÇA MİDE ASİDİYLE ERİYOR Kolajenlerin ciltten kıkırdak dokularına kadar vücuda pek çok faydası olduğunu anlatan Doç. Dr. Alptekin, "Kolajenlerin tansiyonu azaltıcı, antioksidan gibi özellikleri de son yıllarda tespit edilmiş durumda. Ama bizim daha çok ilgilendiğimiz kısım kıkırdak problemlerini azaltması. Özellikle kıkırdak hücrelerindeki tamiri artırdığı biliniyor. Kemik dokunun yer aldığı gıdalarda doğal kolajen daha fazla. Bunlar kemik suyu ve bundan hazırlanan besinler (kelle paça çorbası…) olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışından balıklarda da yoğun bir şekilde yer alıyor. Derin deniz balıklarında ağır metal meselesi bir soruna yol açabilir. Sütte ciddi oranda kolajen peptitler olduğunu biliyoruz. Birçok üründen doğal yolla alınabilir. Ancak doğal yolla alındığı zaman mide asidi bariyerini geçmesi çok zor" uyarısında bulundu.

"ECZANEDE ÜRÜNLER PATENTLİ" Yurt dışında özellikle Avrupa ve Amerika'da uluslararası sempozyum ve kongrelerde kolajenlerden bahsedildiğini anlatan Uzman Eczacı Levent Gökgünneç ise, "Türkiye'de son 4-5 yıldır bu konu çok popüler. Burada 'altına hücum' gibi bir durum oluştu. 'Madem konu bu kadar popüler biz de piyasaya girelim' diyen firmaların sayısında artış yaşandı. Her bir firma güvenilir midir? Özellikle besin takviyesi dünyasında bunların hepsi soru işareti. Popüler olan her konuda olduğu gibi burada da kalite yelpazesi çok geniş. Çok iyi ürünler olduğu gibi boş ürünler de mevcut. Kapsül ya da toz alıyorsunuz ama içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Gerçekten kaliteli ve etkili bir ürün alabilmek ve zarar görmemek için bu tür ürünlerin eczanelerden alınması gerekiyor. Bu ürünleri alırken eczacınıza danışmanız gerekiyor. Çünkü eczanedeki ürünlerin büyük bir çoğunluğunun hammaddesi patentli. Eğer bir ürünün hammaddesi varsa içindeki dozaj ve hammadde garantidir. Ek olarak bir şey almanıza gerek yoktur" diye konuştu.

Amerika'daki toplumun yüzde 81'inin besin takviyesi kullandığını hatırlatan Levent Gökgünneç, "Avrupa'da ise oran yüzde 66, İngiltere'de daha yüksek. Türkiye'de ise besin takviyesi ve kolajen kullanım oranı yüzde 20'lerdeydi. 2020'de özellikle koronavirüsle birlikte bağışıklık sistemine olan ilgi sayesinde yüzde 40'lara kadar yükseldi. Ama bu da düzenli kullanıcı değil. Bir kere kullanan ikincisinde de unutan bir kullanıcı kitlemiz var" ifadelerini kullandı.

SAHTE ÜRÜNLERDE ANİ ŞOK RİSKİ Sahte ürünlerin kullanılması sonucu yaşanacak sorunlara da dikkat çeken Levent Gökgünneç, "Alerjik reaksiyon en önemli problem. Mide ve bağırsak sorunları ise ikinci problemler. Alerjik reaksiyonlar ise çok da basit olmayabilir. Kaşıntı, deri döküntüsü ve kızarıklıkla başlar ancak içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir ürün ani şoklara yol açabilir. ya da mide sorunu yaşarsınız" dedi.

FİYATLAR ARASINDA NEDEN UÇURUM VAR?

Kolajen takviyelerinin fiyat aralığına da değinen Levent, "Patentli hammaddeler her zaman biraz daha pahalıdır. Çünkü o hammaddeyi geliştirmek için çok sayıda çalışma gerekir. Hem laboratuvar hem insan çalışmaları gerektirecektir. O nedenle patentli ürünler daha pahalı oluyor. Daha güvenilir olmak gibi de avantajları vardır. Ucuza bulabilirsiniz ama hammaddenin kaynağını ve üretim koşullarını garantileyemezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlknur SARGUT