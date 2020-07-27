Kadınların Çehre'si değişecek...
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Kadınların Çehre'si değişecek...

Türk Sineması'nın en şık giyinen kadınlarından Nebahat Çehre, karantina günlerini tasarım yaparak geçirdi.

27.07.2020 02:48 | Son Güncelleme: 27.07.2020 08:02

Beyonce, Jennifer Lopez, Avril Lavigne gibi dünya starlarını giydiren, Afffair markasının kurucusu Rufat İsmayil ile anlaşıp ortak bir çalışma yapan Çehre, 40 parçalık özel kapsül koleksiyon hazırladı. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Nebahat Çehre, "Karantinada içimde birden fazla kadın olduğunu keşfettim. Çılgın ve sade, çocuksu ama çekici. Hepsi birden harekete geçti. ve muhteşem bir koleksiyon ortaya çıktı" dedi.

Kadınların Çehre'si değişecek...

Kaynak: Snob Magazin

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