Kadınlara İletişim Psikolojisi Eğitimi Verildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) koordinatörlüğünde faaliyetini sürdüren TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, kadınlara "iletişim psikolojisi" eğitimi verildi.

Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye'de ekonominin, girişimcilik, kurumsallaşma, teknolojikleşme ve markalaşma gibi pek çok kavramla tanışmadan kendini rekabet ortamında bulan müteşebbislerin omuzlarında yükseldiğini söyledi.

Kadınlar girişimciliğe daha yatkın

Türkiye'nin daha çok girişimciye ihtiyacı olduğunu ifade eden Murzioğlu, "Bizlere işaret edilen müreffeh seviyeye ulaşabilmek için daha çok girişimciye ihtiyacımız var. Bu işin kadın veya erkek diye bir ayrımı yoktur. İstatistikler bizim bu beklentimizi karşılayamamaktadır. Kadınların ekonomik hayata katkısı maalesef kayıt dışı kalmaktadır. Kadınların fıtratları gereği girişimciliğe çok yatkın olduklarını biliyoruz. Temennimiz daha fazla kadının girişimci olmasıdır. Girişimciler, ülkelerin gelişmişlik programlarına en önemli katkı yapan aktörlerdir. Bu nedenle girişimcilik adına yapılan her türlü gayreti desteklemeliyiz." dedi.

Daha sonra spiker Güler Kazmacı, iletişim psikoloji açısından konuşmanın önemi üzerine yaptığı değerlendirmede, konuşmayı, iki tarafı keskin bir bıçağa benzetti.

İnsan ilişkilerinde iletişimin hayatın temelini oluşturduğunu belirten Güler Kazmacı şunları söyledi:

"Konuşmak Allah'ın insanlara sunduğu bir lütuftur. Ancak konuşurken hep aynı ses tonuyla konuşmamak gerekir. Yerine göre bazen yükseltmek bazen alçaltmak bazen ise normal seviyede konuşmak önemlidir. Eğer güzel, çekici ve etkili konuşuyorsanız karşınızdaki kişilerde sempati ve saygı yarattığınız için daha başarılı ve mutlu oluyorsunuz. Ama eğer kötü, yanlış ve itici bir konuşmanız varsa antipatik oluyorsunuz."