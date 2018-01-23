Kadınlar Kur'an-ı Kerim öğreniyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşları 50 ile 70 arasında değişen kadınlar, Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Genç yaşta Kur'an-ı Kerim'i öğrenememenin burukluğunu yaşayan ve yaşları 50 ile 70 arasında değişen yaklaşık 25 kadın Şahinbey Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Sosyal Tesisinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna katıldı. kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin heyecanının yaşıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını belirten kursiyerler, her yaştan insanın azmettiği zaman Kur'an-ı Kerim'i öğrenilebileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

"Kuran-ı Kerim'i saklayarak giderdik"

Kendi dönemlerinde imkanlar el vermediği ve o dönem Kur'an-ı Kerim öğretilmesinin yasak olduğu için öğrenemediklerini belirten 75 yaşındaki Döndü Yılmaz, "Biz çocukken anne-babamız bizi Kur'an-ı Kerim kursuna gönderdi. Ama bize Kur'an-ı Kerim'i öğretecek kimse yoktu. O dönemlerde evlerimizde Kur'an-ı Kerim vardı, ama biz okuyamıyorduk. Kur'an kursuna giderken Kur'an-ı Kerim'i saklayarak gider, gelirdik. Ama şimdi Allah'a şükürler olsun ki hocalar ayaklarımıza kadar geliyor. Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim bir tarafa dünya bir tarafa. "dedi.

"Kur'an-ı Kerim bizim hayatımızdır"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekten ve okumaktan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren 73 yaşındaki Kezban Çıngı, "Bu yaşımıza kadar Kur'an-ı Kerim'i okuyamamışız. Yaşımızda ilerlemiş, ama Kur'an öğrenmeyi seviyorum. İki yıldır kursa geliyorum, ama yaşımdan dolayı çok zorlanıyorum. Ancak sosyal tesisimizdeki hocalarımız sağ olsunlar bizlere çok yardımcı oluyorlar bizlere bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Huzuru burada buluyorum"

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten 70 yaşındaki Şehriban Özen ise "İki senedir bu kursa geliyorum. Köyde otururken de biraz kursa gitmiştim. Ama Kur'an-ı Kerim'i okumayı bu kursta daha da ilerletmeye çalışıyorum. Ben huzuru burada buluyorum. Çocukken Kur'an-ı Kerim'i öğrenemedik. Öğrenemediğimden dolayı da çok pişmanım. Şimdi ki bu imkanlarımız olsaydı, Kur'an-ı Kerim o yaşta öğrenirdim. Ancak zararın neresinden dönersek kardır. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu açtığı kurslarla bize Kuran-ı Kerim öğrenme fırsatı sundu kendisine teşekkür ediyorum "diye konuştu.