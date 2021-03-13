Kadınlar kıyafet pazarına akın etti
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Kadınlar kıyafet pazarına akın etti

13.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:51
Kadınlar kıyafet pazarına akın etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar güzel havanın da etkisiyle kendilerini dışarı atıp, kıyafet pazarına akın etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadınlar güzel havanın da etkisiyle kendilerini dışarı atıp, kıyafet pazarına akın etti.

Korona virüsle mücadelede Türkiye 1. yılı geride bıraktı. Mutasyonlu virüsünün Türkiye girmesiyle vaka sayıları da artmaya başladı. Adım adım normalleşmeye giderken, orta risk grubunda bulunan Bursalılar yeni verilerin açıklanmasını bekliyor.

İnegöl'de Merpa pazar alanında kurulan ve özellik hanımların büyük ilgi gösterdiği pazardaki kalabalık görenleri endişelendirdi. Sosyal mesafenin neredeyse yok olduğu pazarda vatandaşların maske taktığı dikkat çekti.

Yetkililer ise bu tür kalabalık ortamlara girenlerin daha dikkatli olması gerektiği uyarısı yaptı. - BURSA

Kadınlar kıyafet pazarına akın etti
Kadınlar kıyafet pazarına akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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